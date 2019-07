Turquie, Erdogan limoge le gouverneur de la Banque centrale

Le gouverneur de la Banque centrale de Turquie a été limogé et remplacé par son adjoint, selon un décret présidentiel publié samedi. Murat Cetinkaya était réticent à opérer la baisse des taux d’intérêt réclamée par Recep Tayyip Erdogan.

L’annonce est venue par un décret présidentiel publié samedi 6 juillet au journal officiel. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan , a limogé le gouverneur de la Banque centrale de Turquie , Murat Cetinkaya, qui avait été nommé à ce poste en avril 2016.

Le décret indique que Murat Cetinkaya est remplacé par Murat Uysal, qui était jusqu’à présent gouverneur adjoint. Toutefois, il ne précise pas les raisons de cette éviction.

De récentes rumeurs dans les milieux économiques et politiques faisaient état de dissensions entre M. Cetinkaya et le gouvernement sur la nécessité d’une baisse des taux d’intérêt. Le président turc a regretté à plusieurs reprises le niveau selon lui trop élevé des taux et a appelé à leur baisse pour stimuler l’économie. M. Erdogan a même récemment estimé que les taux élevés étaient “la mère et le père de tous les maux”.

Dans un communiqué publié samedi, la Banque centrale a annoncé qu’elle continuerait à fonctionner de manière indépendante et que le nouveau gouverneur se concentrerait sur son principal objectif, à savoir le maintien de la stabilité des

prix.

Le taux de base est actuellement fixé à 24 % par la Banque centrale.

L’économie turque est dans une passe difficile et l’inflation a atteint 15,72 % en rythme annuel en juin, après 18,71 % en mai.

Le nouveau numéro un de la Banque centrale doit tenir une conférence de presse dans les prochains jours, a précisé l’institution monétaire.

Avec AFP