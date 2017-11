Turquie: vaste opération anti-EI à Ankara

Les autorités turques ont arrêté plus de cent membres présumés du groupe Etat islamique (EI) tôt jeudi lors d’un vaste coup de filet dans la capitale Ankara et ses environs, a rapporté l’agence étatique Anadolu.

Plus de 1 500 policiers mobilisés, du matériel, des documents saisis, plus de cent personnes arrêtées et plus d’une centaine d’autres toujours recherchées. C’est l’une des plus grosses opérations anti-EI ces derniers mois en Turquie. Fin octobre une opération avait également permis de déjouer un attentat prévu le jour de la Fête nationale.

Dernière d’une longue série

Cette opération à Ankara est donc la dernière d’une longue série. En moins d’un an plus de 100 opérations ont été menées contre des militants supposés de l’État islamique ; près de 1 000 personnes sont aujourd’hui derrière les barreaux. Depuis l’attentat contre la discothèque Reina à Istanbul le 1er janvier et sous couvert d’état d’urgence, les autorités turques veulent désormais détruire les réseaux jihadistes implantés dans le pays.

Tolérance zéro

Après avoir été accusée par ses alliés occidentaux d’insouciance voire de complaisance face à l’EI, Ankara joue aujourd’hui une autre carte : soutenir ses alliés sunnites sur le territoire syrien, et pratiquer la tolérance zéro contre les jihadistes sur son propre territoire.