En un tweet, Kylie Jenner fait perdre 1 milliard d’euros à Snapchat !

Snapchat a perdu une de ses utilisatrices les plus influentes. Dans un tweet partagé ce 21 février, la bimbo Kylie Jenner a expliqué qu’elle n’utilisait plus ce réseau social. Et la capitalisation boursière de l’entreprise a fondu de plus d’un milliard de dollars en l’espace de quelques heures.

Quand on a une telle influence sur les réseaux sociaux, on peut faire des miracles . Ce 21 février, après un commentaire négatif de Kylie Jenner, l’action Snapchat a perdu une valeur significative en Bourse. La bimbo vient-elle de signer l’arrêt de mort de la société d’Evan Spiegel ? Peut-être bien ! Kylie Jenner n’y va plus Sur Twitter (où elle est suivie par 24,5 millions de personnes), la petite soeur de Kim Kardashain a estimé mercredi : « Alooors plus personne n’ouvre Snapchat? Ou c’est juste moi… Grrr, c’est juste trop triste ». Dans la foulée, elle a modéré ce tacle d’un : « Je t’aime toujours, hein, Snap…. mon premier amour ». Mais le mal était déjà fait.. Les actions de la société Snapchat ont chuté de plus de 7,2% ce jeudi, perdant 1,3 milliard de dollars de leur valeur marchande. Et ce n’est pas la première fois que la jeune maman désavoue la plateforme avec laquelle elle avait pourtant signé un contrat (pour diffuser des vidéos exclusives appelées « Ask Kylie »). Stopper l’hémorragie Tandis que l’application au logo fantôme a entrepris une mise à jour qui ne fait pas l’unanimité, Kylie a lâché en début de mois : « Hum, je viens juste de voir le nouveau Snapchat… Je ne sais pas quoi en dire! Vous en pensez quoi, les gars? ». De quoi démotiver sérieusement ses troupes… Une chose est sûre, il est grand temps que le patron de la firme, marié à Miranda Kerr, lui passe un coup de fil pour stopper hémorragie !