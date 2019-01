Tyco Tatoo et Ama Dème soldent leurs comptes à la barre

Le maître des poursuites a requis, hier, l’application de la loi dans l’affaire de tentative de viol et de coups et blessures volontaires pour laquelle le célèbre tatoueur Tyco est au banc des accusés. A la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, les différentes parties ont soldé leurs comptes.

Le procès du célèbre tatoueur Tyco Tatoo a eu lieu, hier, après avoir subi un troisième report. S’agissant des faits, Warda Attal s’est mariée avec un des amis de la nommé Ama Dème. Pour chanter davantage son mari, elle lui demande de se faire tatouer certaines parties du corps. C’est ainsi qu’il a pris contact avec Djibril Ndiogou Diop alias Tyco Tatoueur, qui leur donnent rendez-vous le 19 décembre 2018. A leur arrivée, ils marchandent jusqu’à tomber d’accord sur la somme de 75.000 F qu’ils ont donnée à l’épouse de Tyco, qui est aussi son assistante. La dame est entrée dans la chambre où Ticko exerce sa profession. Ce dernier lui demande de refermer la porte à double tour, car ne voulant pas être dérangé durant son travail. Tyco, qui avait bien muri son plan, demande à la dame d’enlever ses habits pour qu’ils ne soient pas salis. Sans se douter de rien, elle a obéi à ses injections. Pour commencer la séance de Tatouage, Tyco enlève lui son boubou et reste en caleçon, demandant à Warda de s’asseoir à cheval sur ses genoux et de lui tourner le dos. Au bout d’un moment, le mis en cause sort son pénis et tente de pénétrer Warda. Cette dernière sentant la rugueuse de son sexe près de son vagin, a brusquement sursauté, demandant les causes de son geste. Elle interrompe la séance de tatouage, se rhabille et sort en claquant la porte.

Signalons que la dame Warda n’a pas comparu, hier, à la barre mais son amie Ama Dème, présente, a donné son témoignage avec d’autres détails. « Lorsque nous sommes arrivées au 7e étage d’un immeuble, nous avons marchandé avec sa femme jusqu’à 75.000 F. Nous avons ensuite patienté 40 minutes avant qu’il n’appelle Warda. A bout d’une heure trente minutes, elle est sortie brusquement de la chambre et m’a demandé qu’on rentre. Elle était terrifiée. Elle m’a expliqué que Tyco ce d… a tenté de la violer. Quand je suis entrée dans la chambre pour l’insulter, il m’a donné un coup de poing à l’œil gauche et m’a blessée », a dit la plaignante. Pour sa part, Djibril Ndiogou Diop alias Tyco a nié les faits, arguant que « quand elles sont venues, je leur ai expliqué que les dessins prendront beaucoup de temps. Je lui ai demandé d’enlever son pantalon et son slip et elle était d’accord et a pris position à 4 pattes pour l’exécution du tatouage. Je n’ai pas tenté de la violer. Je lui ai juste demandé de se mettre à 4 pattes devant moi pour que le tatouage soit bien fait. La bagarre a également eu lieu, mais je dois préciser que Warda est sortie de son propre gré à cause de la douleur sentie lors de la séance ». Sur une question du tribunal de savoir s’il a senti quelque chose, il a répondu : « les fesses et les aisselles sont pareilles parce que je ne fais que mon travail. »

De son côté, l’avocat de la partie civile n’a rien réclamé, il estime que le mis en cause a commis un attentat à la pudeur en sortant son sexe. Le maître des poursuites a requis l’application de la loi. Pour terminer, la défense pense que ce dossier est « une tentative de diabolisation. Je déplore les conditions de l’enquête. Il y a eu des affirmations gratuites. Par ailleurs, Ama avait l’intention de nuire à Tyco. Il a reçu 100.000 francs de sa famille ». Sur ce, la robe noire a plaidé l’application bienveillante de loi pour les coups et blessures volontaires. Le délibéré sera connu le 18 janvier prochain.

Cheikh Moussa SARR