« Tyson a divisé Pikine »

L’ancien champion d’Afrique Pape Diop Boston parle de ces anciens poulains dont Mouhamed Ndao Tyson et Mamadou Sow alias Baboye. Et de la plus triste manière. «(…)J’avais coaché et préparé Tyson contre Nguèye Loum, sa première sortie dans l’arène. C’est Tyson qui a divisé Pikine. Tyson mo tass Pikine », martèle-t-il, dans un entretien accordé à Sunu Lamb. Boston d’ajouter : « Il avait divisé pour mieux régner. Il l’avait fait par des discours fallacieux. Du genre : je ne m’intéressais qu’à l’avenir de mes enfants (…) ». Pour Boston Tyson a une triste fin de carrière. «Il n’a battu que de vieux roublards qui étaient en fin de carrière. J’avais même dit qu’il allait avoir des problèmes quand il commencera à croiser des adversaires de sa catégorie. Sa fin de carrière l’a démontré », martèle Boston.