Ucad: bientôt un institut supérieur de l’agriculture ouvert

L’Institut supérieur de l’agriculture de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), compte démarrer ses activités en février prochain, a annoncé le recteur Ibrahima Thioub. »Il est prévu en février le démarrage à l’université de l’Institut supérieur de l’agriculture .Ce qui va révolutionner l’approche que nous avons de l’agriculture qui jusqu’ici était laissée à des paysans disposant de moyens technologiques relativement faibles », a-t-il dit.Le recteur Thioub s’exprimait lors de la signature d’un accord-cadre de partenariat entre l’UCAD et le Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC).Selon Ibrahima Thioub, « cette signature de partenariat va donner à l’université les moyens d’avoir un terrain d’expérimentation ».Le recteur a estimé par ailleurs que ce programme permettra de « former des agriculteurs d’un nouveau type qui ont des compétences entrepreneuriales « . »Nous allons contribuer à transformer notre agriculture. Pour cela , nous avons besoin de l’appui de toutes les institutions, d’agences et organisations qui travaillent dans le monde rural », a-t-il souligné. Dans cette perspective, Ibrahima Thioub considère « le PRODAC comme un partenaire stratégique dans cette voie tracée vers la professionnalisation de la recherche au service de la communauté ».l souligne que l’UCAD a privilégié la mission de recherche et la mission d’enseignement. « Ces deux missions ont besoin d’être appliquées, testées et validées », a-t-il ajouté.