Ucad- La Fac Médecine lance son 1er cours d’Addictologie

La Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie de l’université de Dakar, lance aujourd’hui son premier cours d’addictologie en Afrique de l’Ouest.

La leçon inaugurale aura lieu aujourd’hui à Dakar, en présence des autorités universitaires, des représentants des organisations internationales, des spécialistes de la lutte contre la drogue, des corps d’application de la loi, et d’autres personnalités et partenaires ayant soutenu le projet du cours. Plusieurs étapes ont rendu possible la mise en place de ce diplôme universitaire destiné aux spécialistes de la santé, du monde des ONG et autres acteurs du contrôle des drogues ou de la prise en charge des usagers de drogue. En effet, il nous revient selon un document parvenu à notre rédaction, que tout est parti de l’Enquête UDSEN conduite d’avril à juillet 2011 au Sénégal et qui a permis de collecter des données qualitatives et quantitatives fiables sur la problématique des Consommateurs de Drogues Injectables (CDI) dans la région de Dakar. ‘’Ce qui a abouti à la création du Centre de Prise en Charge Intégré des Addictions de Dakar (CEPIAD), premier en son genre en Afrique de l’Ouest, grâce à l’appui de certains bailleurs tels le Conseil national de lutte contre le SIDA, ESTHER devenu Expertise France, le Fonds Mondial, la Mairie de Paris, l’ONUDC, et l’Initiative 5%’’, renseigne la même source. Qui ajoute : ‘’de là est partie l’idée de créer un D.U d’addictologie pour promouvoir la réduction de la demande, tel que recommandé par les Nations Unies et l’Union Africaine. Cet enseignement a une vocation nationale et sous-régionale.’’ ‘’L’objectif principal de cette spécialité universitaire est entre autres d’accroître les ressources humaines de qualité dans la prise en charge des usagers de drogues, de participer au changement de comportement des usagers, de la vision politique, et des méthodes thérapeutiques par une vulgarisation de l’addictologie au Sénégal et dans la sous-région’’, mentionne le document parcouru par nos soins. Mais précise la note, ‘’il s’agit aussi d’améliorer l’accès à des services sanitaires de qualité aux usagers de drogues dans le respect de leurs droits humains.’’ A signaler que le cours s’adresse aux médecins, aux infirmiers, aux étudiants, aux acteurs du contrôle des drogues, mais également aux membres d’ONG actives dans la prise en charge des usagers de drogue. Une dizaine de modules sont enseignés dans ce cours d’addictologie, allant de la’ ’Psychopathologie des addictions’’, à la ‘’Clinique des addictions aux Substances psychoactives’’, sans oublier les aspects légaux et la réduction des risques liés aux addictions.

M BA