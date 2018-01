UCAD : Mary Teuw Niane déclaré persona non grata

REWMI.COM- Le ministre de l’enseignement supérieur sera en début d’après midi à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. En prélude à cette visite, l’amicale des étudiants a tenu un point de presse, ce matin, pour dire à Mary Teuw Niane de ne pas mettre les pieds à l’université. Aida Thiaw, leur porte-parole du jour a déclaré : « nous avons été avisés la veille, dans la nuit, qu’on doit se préparer à cette rencontre-là. Depuis plus d’un an, le ministre de l’enseignement supérieur n’a reçu aucune amicale ici à l’UCAD. Ce que nous dénonçons, c’est qu’aujourd’hui, si les étudiants ont pris leurs responsabilités de pouvoir le voir ou essayer par tous les moyens de pouvoir le rencontrer et exposer leur problème (…). Le minimum c’est quand il décide de nous rencontrer, qu’il puisse nous revenir de manière officielle et respectueuse pour qu’on puisse le rencontrer de la meilleure des manières ». Poursuivant, elle a soutenu qu’ils ont pris le soin d’organiser ce point de presse pour qu’il ne mette pas les pieds à l’université. Et quand il décide de respecter les amicales, dit-elle, ils seront prêts à le recevoir.

Cheikh Moussa SARR