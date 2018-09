Ucad: Le Saes décrète 48 heures de grève

Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) de Dakar reprend la lutte. Ces enseignants du supérieur a décrété à partir du 1er octobre prochain son mot d’ordre de grève de 48 heures renouvelables. Ce, selon L’As qui donne l’information, pour exiger des autorités le respect de leurs engagements. Notamment, le paiement des primes de recherches et de voyages d’étude, l’audit du Contrat de Performance de l’Ucad relatifs aux volets infrastructurels et équipements. Le Saes a également prévu de procéder à la rétention des sujets et de boycotter des examens de rattrapage.