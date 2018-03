Uemoa 1225 milliards de dépôts collectés par les SFD

Le montant des dépôts collectés, à fin septembre 2017, par les systèmes financiers décentralisés (SFD), s’est établi à 1.224,5 milliards de FCFA (environ 1,959 milliard de dollars), a appris mardi APA au niveau de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Par rapport à la même période de l’année 2016 où ils s’établissaient à 1.061,7 milliards de FCFA, ces dépôts collectés connaissent une augmentation de 15,3%. Selon la Direction de la microfinance et de l’inclusion financière de la BCEAO, cette hausse est observée dans l’ensemble des pays membres de l’UEMOA : Guinée-Bissau (plus 55,0%), Côte d’Ivoire (plus 26,5%), Niger (plus 17,5%), Sénégal (plus 17,3%), Burkina (plus 13,5%), Bénin (plus 8,5%), au Togo (plus 8,1%) et Mali (plus 7,4%). Le montant moyen des dépôts par membre est toutefois en repli, s’établissant à 87.149 FCFA à fin septembre 2017 contre 88.613 FCFA un an plus tôt. Pour l’ensemble des SFD de l’UEMOA, l’épargne collectée représente 6,9% de l’ensemble des dépôts détenus par les établissements de crédit de l’Union contre 6,6% à fin septembre 2016.

APA