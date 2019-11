Uemoa: Le Sénégal lève 55 milliards

Le Sénégal a levé un montant de 55 milliards FCFA sur le marché de l’UEMOA. Selon la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, cette levée de fonds entre dans le cadre de l’exécution du programme d’émissions de titres publics. Cette opération a été réalisée par l’Agence UMOA-Titres (AUT), en collaboration avec la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), à travers une émission simultanée d’obligations assimilables du Trésor avec des maturités non amortissables de cinq et sept ans pour un montant de 50 milliards FCFA suivant un système d’enchères à prix multiples.

Selon le Trésor, « cette opération, conforme à la stratégie de gestion de la dette, a été positivement sanctionnée et s’est conclue avec un taux de couverture de 394,61%, avec des offres de souscription qui sont ressorties à 197,3 milliards F CFA » mais aussi et surtout avec « un montant globalement levé de 55,875 milliards, soit un gain de 875 millions FCFA grâce aux primes payées par les investisseurs retenues. »

Pour les experts du Ministère des Finances et du Budget, « ces résultats attestent la confiance réitérée en la qualité de signature de l’Etat du Sénégal ainsi que le soutien aux initiatives de financement des politiques publiques mises en œuvre pour le développement. »