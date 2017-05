UEMOA : Des réformes initiées pour l’amélioration de ses chantiers

A l’occasion de la rencontre de sensibilisation et d’informations sur les chantiers de l’ ’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), l’expert juridique est revenu sur les réformes initiées par la dite instance permettant l’amélioration de la compétitivité économique et financière voire la convergence des performances et des politiques économiques des Etats membres.

Pour sa politique d’harmonisation dans l’espace communautaire de l’Uemoa, l’expert juridique Ousmane Samb est revenu sur les réformes initiées par la dite instance africaine lors de la cérémonie de sensibilisation et d’informations. Pour ce dernier, celles-ci visent entre autres, l’amélioration de la compétitivité économique et financière dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel, et d’un environnement juridique rationalisé et harmonisé ajoutant qu’elles cherchent aussi la convergence des performances et des politiques économiques des Etats membres.

Outre cela, l’expert juridique à l’Uemoa explique : « la mise en place d’un marché commun, d’harmoniser les politiques sectorielles nationales et les législations nationales, notamment dans le domaine de la fiscalité ». La directive relative à l’égalité de traitement des étudiants ressortissants de l’espace UEMOA, rappelle-t-il, est une des réformes majeures de l’union qui entend déterminer les conditions et droits d’accès aux institutions publiques d’enseignement supérieur des états membres. A cela s’ajoute celle relative à la réduction des points de contrôle sur les axes routiers inter-Etats. Ousmane Samb de rappeler, par ailleurs, « les mesures prises pour le règlement sur l’harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les Etats membres de l’UEMOA ».

Safiyatou Diouf