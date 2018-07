UGB: Le 27 juillet décrété « journée noire » à la Place Faidherbe

Sit-in

Plus de deux mois après la mort par balle de l’étudiant Fallou Sène à l’Université Gaston Berger de Saint Louis (Ugb), les choses n’avancent pas au niveau de l’enquête. Pour manifester son courroux, la coordination des étudiants de Saint Louis a décrété le 27 juillet « journée noire » à la Place Faidherbe.

Elle va tenir, à cet effet, un sit-in en fin de semaine, à la Place Faidherbe, pour dénoncer «la léthargie notoire et manifeste de la justice sénégalaise sur le dossier Mouhamadou Fallou Sène». Sur le site Ugb News, Alexandre Mapal Sambou et ses camarades précisent qu’ils décrètent une «journée noire» le vendredi 27 juillet 2018 et demandent aux étudiants de porter les tee-shirts «Justice pour Fallou Sène et des bandeaux rouges à l’occasion du sit-in. La Cesl réitère tout de même son engagement et sa disponibilité pour la cause de l’étudiant.