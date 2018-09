UIT: Le Sénégal lance sa campagne à Durban

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), et le Ministère de la Communication, des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, ont pris part au sommet « ITU TELECOM WORLD 2018″ qui s’est ouvert ce lundi 10 septembre 2018 à Durban, en Afrique du Sud.

Tout au long de ce forum de l’Union internationale des télécommunications Telecom Word 2018, la délégation sénégalaise aura à cœur de promouvoir la candidature du Sénégal au Conseil de l’UIT.

Ainsi, précise un communiqué dont copie nous est parvenue, le Sénégal va battre campagne auprès des Etats membres présents pour nouer des partenariats en vue de conserver son siège au Conseil de l’UIT.

À cet effet, précise la note un « Networking lunch » a été offert, hier, pour lancer officiellement la campagne du Sénégal avant le vote prévu à la Conférence des Plénipotentiaires qui aura lieu au mois d’octobre prochain à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Comme lors de la précédente édition à Busan, en Corée du Sud, l’invité d’honneur de ce « Networking lunch » est le Secrétaire général de l’UIT, M. Houlin Zhao.

A cet effet, le Sénégal va ainsi présenter ses atouts dans le secteur du numérique et décliner ses engagements s’il est réélu au Conseil de l’UIT. Le Pavillon Sénégal, durant la journée d’ouverture, a reçu la visite du Président sud-africain, accompagné du Secrétaire général de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), M. Houlin Zhao, du Secrétaire exécutif de Smart Africa, M. Hamadoun Touré et de plusieurs autres personnalités.

Selon le communiqué, l’édition de cette année a été présidée par le Président sud-africain, M. Cyril Ramaphosa qui a été chaleureusement accueillis par M. Modou Mamoune Ngom, Directeur des Télécommunications et M. Ousmane Ndiaye, Directeur de la Stratégie et des Relations Internationales de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, représentant le Directeur général, Abdou Karim Sall.

Zachari BADJI