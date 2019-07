Un colonel de l’armée relevé de ses fonctions pour avoir accueilli Serigne Bass Abdou Khadre

On en sait un peu plus sur les raisons de la mise aux arrêts du Lt colonel Mouhamadou Abdoulaye Sylla. Comme le montre clairement cette vidéo exclusive de Kewoulo, l’officier supérieur de l’armée, commandant le 12 ème bataillon d’Infanterie, a été relevé de ses fonctions pour avoir accueilli son guide religieux en tenue d’apparat. Et avoir demandé aux hommes sous son commandement de former une haie d’honneur à Serigne Bass Abdou Khadre.