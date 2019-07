Un match fou, une victoire historique !

C’étaient des coups de klaxon de voitures partout à Dakar vers 18h 30 mn, heure à laquelle le coup de sifflet final a mis fin à un match fou entre le Sénégal et la Tunisie.

Les supporters sénégalais restés au pays ne pouvaient rêver mieux. Le Sénégal vient d’accéder à une finale de Coupe d’Afrique des Nations, 17 ans après l’aventure du Mali.

Des scènes de liesse partout à Dakar et dans les régions.

Pour en arriver là, il a fallu vivre, pour les supporters des deux pays, des moments intenses, rocambolesques et insolites avec deux pénaltys ratés de part et d’autre, un concédé à la Tunisie et finalement annulé avec la complicité de la VAR, une balle de Saivet sur le poteau et de nombreuses occasions ratés de part et d’autre.

Les minutes étaient longues, mais finalement, Aliou Cissé et ses joueurs ont réussi le pari d’accéder en final avec ce but d’un joueur tunisien contre son camp. Et c’est l’essentiel. Qu’importe la manière.

Ce résultat fort mérité, parce que depuis le début de la compétition, le Sénégal n’a encaissé qu’un seul but, traduit tout le bien que nombre de spécialistes disaient cette équipe partie ‘’favorite’’ depuis le début. C’est l’aboutissement d’un long travail, le courage de joueurs qui avaient la rage de vaincre et un entraineur suffisamment compétent pour faire rêver.

Ce que l’on peut regretter, c’est le carton pris par Koulibaly et qui peut l’empêcher de jouer la finale.

Sadio Mané n’a pas marqué malgré un bon match, Gana Guèye a moins brillé cette fois, mais le travail a été bien exécuté, surtout en première mi-temps et lors de la première période de la prolongation.

D’ailleurs si Saivet avait marqué ce crochet gauche qui atterrit sur le poteau, le match aurait été beaucoup plus facile pour les Lions et il aurait eu une autre physionomie.

Et que dire ce pénalty raté…

Il reste maintenant à se préparer pour la finale. Ce ne sera pas du tout facile. Loin s’en faut.

Il faudra que le Sénégal tire les enseignements de l’absence de concrétisation des occasions, les flottements constatés au milieu de terrain, les pertes de balle, etc.

La finale se gagnera au niveau du mental d’abord et de la précision de jeu ensuite. L’erreur n’est pas admise et les tâtonnements et autres imprudences ne seront tolérés.

Nous sommes à un pas pour enfin décrocher le trophée continental auquel aspire tout un peuple.

Nous avons une excellente équipe, un bon entraineur et le tout le peuple derrière.

Alors, nous avons besoin de la coupe et de rien d’autre.

Et, c’est incontestablement une revanche contre l’Algérie, un gros morceau, parce que n’ayant pas eu de défaite depuis le début de la CAN et nous ayant battus.

Mais, ce sera un tout autre match. La Côte d’Ivoire a montré la voie en mettant en difficulté cette équipe d’Algérie lors des quarts de finale. Nous pouvons en faire autant. Il suffit d’y croire.

Beaucoup disent que cette défaite contre l’Algérie nous a fait beaucoup de bien. L’équipe a certainement fini de faire son introspection.

Elle va aborder la finale ce vendredi avec beaucoup plus de réalisme, d’engagement, de rage de vaincre, de patriotisme, de sacrifice tout court.

Nous attendons de chaque joueur qu’il se surpasse et à l’entraineur de faire les bons choix.

Nous ne pourrons jamais en effet gagner la coupe si nous ne faisons pas preuve de génie dans le jeu et dans la façon d’affronter l’adversaire qui a fait ses preuves.

Il va falloir puiser dans les ressources internes à chacun de nous, dans nos traditions, cultures et autres valeurs pour que, enfin, la coupe soit aux Sénégalais.

Merci à Aliou Cissé et à ses joueurs qui ont déjà beaucoup fait, se sont donnés à fond et ont mérité d’être aujourd’hui en finale.

La victoire finale n’est guère impossible, elle est même à portée de main.

Assane Samb