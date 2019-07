Un mois d’absence pour Edouard Mendy

Blessé à la main gauche, Edouard Mendy sera écarté des terrains pendant un mois.

Victime d’une fracture de la main gauche lors de l’échauffement du match gagné par le Sénégal contre le Kenya en début de semaine (3-0), Edouard Mendy va devoir observer une période de repos d’un mois.

Le portier de Reims a subi une petite intervention ce jeudi et ne pourra reprendre l’entraînement qu’au début du mois d’août. Il pourra donc tenir sa place dans le but rémois pour la première journée de Ligue 1, s’il reste en Champagne, et si son entraîneur juge que son absence de préparation n’est pas un handicap.

Pour les Lions de la Teranga, il va falloir composer sans Mendy pour la fin de la CAN. Un coup dur pour le sélectionneur Aliou Cissé.

Un mois d’absence pour Édouard Mendy. Le gardien aux 14 clean sheets en @Ligue1Conforama la saison dernière a subi une brève ostéosynthèse ce matin. Place désormais à 3 semaines de consolidation puis une de rééducation. Son retour sur les terrains est fixé au 2 août.