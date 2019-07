Un vendeur de produits pétroliers arrêté par la Dic

Kandji, un vendeur de pétrole à la sauvette, est arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC). D’après L’As, qui donne l’information, il lui est reproché de commercialiser des produits pétroliers sans autorisation administrative.

Le mis en cause remplissait des bidons de 50 litres et des fûts de 100 litres de produits pétroliers et d’alcool, qu’il achetait à 225 mille F CFA l’unité, selon ses dires, avant de les refourguer à ses clients. L’homme, qui a été arrêté à la Médina depuis le 10 juillet dernier, a été déféré hier mardi, 16 juillet.