Une femme se confesse: «Mon époux a demandé à son ami de m’engr*sser à deux reprises parce que….»

Il vit parmi nous des individus qui ont perdu tout espoir au point de commettre l’impardonnable. En effet, pour échapper aux rumeurs et passer pour un vrai homme aux yeux de sa famille, le sieur A. Ndiaye stérile a demandé à deux reprises, à un ami d’engrosser sa femme à sa place.

Après 11 ans de mariage, sa femme se retrouve aujourd’hui avec deux enfants obtenus avec l’ami de son mari sur demande de celui-ci. Hier, elle a décidé de rompre le silence pour exposer aux auditeurs noctambules de la Rfm, sa terrible histoire.

En effet, dans un extrait de l’émission « Tème de la semaine », l’épouse en question a, sous l’anonymat, confié à l’animateur Mamadou Ndoye Bane comment son mari s’est arrangé pour qu’elle accouche à deux reprises alors que celui-ci a perdu il y a des années, ses qualités d’homme au lit.

» Je vis l’horreur depuis plus d’une dizaine d’années. Mon mari est stérile mais comme il est bien connu, il réussit à me convaincre de me donner à plusieurs reprises avec son ami pour pouvoir enfanter afin de sauver sa peau à lui », a révélé la dame, qui continue pour dire qu’actuellement, elle vivait l’enfer dans son ménage.

« Au début, je l’ai suivi mais maintenant, je suis consciente que je suis en train de commettre l’impardonnable. Depuis que j’ai décidé de ne plus céder à sa demande, il me maltraite. C’est pourquoi je viens ici pour demander des conseils à ceux qui peuvent m’aider à sortir de cette situation », a lâché la dame, les larmes aux yeux