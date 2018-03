Union monétaire Ouest-africaine 980 000 dollars américains pour le projet d’appui du marché financier

Le Projet d’appui au développement du marché financier régional de l’Union monétaire ouest-africaine vient de bénéficier d’un don de 980 000 dollars américains de la part de la Banque africaine de développement.

La Banque africaine de développement et le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF) ont signé à Abidjan, un accord de don d’un montant de 980 000 dollars américains pour le projet d’appui au développement du marché financier régional (PADMAFIR) de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA). « La lettre d’accord de don, signée par Pierre Guislain, vice-président de la Banque africaine de développement en charge du Secteur privé, de l’infrastructure et de l’industrialisation et Mamadou Ndiaye, président du CREPMF, vise à contribuer à la mise en œuvre d’actions prioritaires du plan stratégique 2014-2021 du Marché financier régional (MFR) »,apprend-on au niveau des services de cette institution financière africaine. Ainsi Pierre Guislain a laissé entendre que « Ce financement revêt une grande importance pour le marché financier régional de l’UMOA. Cette intervention entre dans le cadre des efforts déployés par la Banque africaine de développement pour renforcer, élargir et approfondir les marchés de capitaux en accompagnant la modernisation des textes de base du MFR pour les aligner davantage sur les normes et standards internationaux ».

Prenant la parole au nom du Fonds d’assistance au secteur privé africain (FAPA), Clemens Samuda, conseiller supérieur pour l’Autriche et représentant l’administrateur de la Banque pour le Japon est d’avis que : « Le PADMAFIR est fortement aligné avec les domaines d’intervention du FAPA, notamment le renforcement des systèmes financiers, en particulier pour développer les marchés financiers et diversifier les produits financiers non bancaires d’une part ». A cela s’ajoutent la promotion du développement des PME en répondant aux défis de la faiblesse des institutions d’appui aux entreprises et de l’accès limité des PME au financement commercial. En effet, le projet d’appui au développement du marché financier régional a été structuré par la BAD et le CREPMF, en collaboration avec la Bourse régionale des valeurs mobilières, l’Association professionnelle des sociétés de gestion et d’intermédiation , l’Association des sociétés de gestion d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières et patrimoine et l’Association professionnelle des banques teneurs de comptes conservateurs .

Lancement d’un programme pour la préparation des PME

D’après la source, l’enveloppe octroyée sur les ressources du Fonds d’assistance au secteur privé africain (FAPA) s’articule autour de trois composantes à savoir l’appui à la modernisation du cadre réglementaire pour l’accroissement de la compétitivité et l’attractivité du marché, le renforcement des capacités pour la dynamisation du marché et la gestion et à la coordination du projet à travers le renforcement du dispositif institutionnel.

Le FAPA est un fonds fiduciaire multi-donateur administré par la Banque africaine de développement. Il vise à soutenir la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur privé (PSD). Plus de 80 millions de dollars américains ont été versés au Fonds par les gouvernements du Japon et d’Autriche et la Banque africaine de développement. 75 subventions ont été approuvées à ce jour pour des projets sur l’ensemble du continent.

Zachari BADJI