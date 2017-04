United Airlines annonce 10 mesures pour répondre à l’incident récent sur l’un de ses vols

Jeudi après-midi, United a également confirmé que le Dr David Dao avait signé un accord à l’amiable avec la compagnie aérienne pour les blessures dont il a été victime lors de l’incident du 9 avril.

« Mr Munoz a dit qu’il allait faire le nécessaire et il l’a fait. De plus, United a assumé toutes les responsabilités concernant ce qui s’est passé sur le vol 3411, sans essayer de reporter la faute sur d’autres, y compris la ville de Chicago », a déclaré l’avocat du Dr Dao. « United devrait être applaudi pour avoir accepté la part de responsabilité de l’entreprise. »

Après l’incident en question, le PDG d’United Airlines, Oscar Munoz, avait émis un communiqué de presse pour s’excuser du déroulement des événements. « Il s’agit d’un événement bouleversant pour nous tous à United. Je m’excuse qu’on ait dû déplacer ce passager. Notre équipe travaille d’arrache-pied avec les forces de l’ordre et nous menons notre propre enquête sur ce qui s’est passé », avait déclaré Munoz dans un communiqué de presse. « Nous sommes en contact avec ce passager, nous lui parlons directement afin de résoudre la situation. »

Mais comme les critiques persistaient, Munoz a émis un autre communiqué de presse en son nom, et au nom de la compagnie aérienne : « Chaque passager mérite d’avoir le meilleur service possible et d’être traité avec la plus grande dignité et le plus grand respect. Il y a deux semaines, nous n’avons pas répondu à ces normes et nous nous excusons sincèrement. Mais assez parlé, il est temps d’agir. Aujourd’hui, nous prenons des mesures concrètes, significatives pour rectifier la situation et pour que cela n’arrive plus jamais. »