Université Alioune Diop de Bambey : Serigne Bass Abdou Khadre magnifie les services à la communauté

Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, chef religieux et porte-parole du khalife général des Mourides, a été, le 27 avril, l’hôte de l’Université Alioune Diop de Bambey (Uadb).

Accueilli, à son arrivée, par le recteur Lamine Guèye, il l’a remercié pour les contributions de l’Uadb au Grand Magal de Touba. De même, il a transmis au recteur le satisfecit et les encouragements du khalife général, notamment les services rendus à la communauté avec les étudiants et les personnels dans les domaines de la santé, de la recherche, de la communication, des Tic, de l’économie, de l’hydraulique, de la prévention, de la logistique… Le président de l’Assemblée de l’université a remercié son hôte pour cette visite qui s’inscrit dans le cadre de la célébration des 10 ans de l’Uadb. L’engagement de poursuivre ce travail a été pris et le chef religieux a béni l’assistance avant d’effectuer sa prière dans le bureau du recteur.