Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Les urgences au menu des journées médicales de la Fac de Médecine

Les 18èmes journées médicales de la Faculté de Médecine de l’Ucad s’ouvrent lundi prochain à Dakar. Elles seront centrées sur les urgences en Afrique.

La Faculté de Médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), vieille de 100 ans, organise ses 18èmes journées médicales, pharmaceutiques, odontologiques et vétérinaires. Elles sont prévues du 10 au 13 avril à ladite Faculté avec comme thème central : « Les urgences en Afrique : quelles solutions ». Cette tribune sera une occasion pour les spécialistes de la médecine moderne de sensibiliser les populations sur les urgences en leur montrant les gestes qui sauvent pour pouvoir prendre en charge la personne victime d’un malaise depuis son domicile jusqu’à la structure sanitaire.

Près de 1.000 participants, notamment des professeurs, des médecins spécialistes et des étudiants, sont attendus à ces journées qui regrouperont toutes les composantes de la Faculté de Médecine. Il s’agit des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, vétérinaires et étudiants. En conférence de presse, des membres du Comité d’organisation, le Pr Serigne Abdou Bâ, chef du Service de cardiologie de l’hôpital Aristide Le Dantec, et le Pr Saïd Norou Diop, directeur du Centre de diabétologie Marc Sankalé de l’hôpital Abass Ndao, ont décliné les objectifs de cette rencontre scientifique dont la première édition a eu lieu en 1958.

Pour M. Bâ, président du Comité scientifique, ces journées constituent la plus grande manifestation scientifique de l’Ucad. « Elle va nous permettre de discuter sur des thèmes bien précis. Ce sera un espace d’échanges entre les spécialistes venus des différents pays dont certains sont d’anciens étudiants de la Faculté », a-t-il informé. Le Pr Diop a expliqué que ces journées, reportées à plusieurs reprises, restent un espace d’animation scientifique et médicale. Il a déclaré que la Fac de Médecine doit continuer à apporter sa contribution pour le développement de la société sénégalaise en dehors de la formation. En plus du thème central qui sera abordé sous forme de conférence inaugurale, plusieurs sous-thèmes seront au menu de cette rencontre scientifique à caractère international : sécurité alimentaire des aliments, urgences pédiatriques et neuro-pédiatriques, urgences et Couverture maladie universelle, chirurgie générale et pédiatrique, dividende démographique. Ces derniers seront abordés sous formes de tables rondes, de conférences et de symposiums.

La rencontre sera également une occasion de faire l’état d’avancement de leurs recherches et productions. « Ils vont ressortir leurs communications et productions, parce que les universitaires avancent sur la base de leurs productions scientifiques », a fait savoir le Pr Serigne Abdou Bâ. A l’en croire, c’est important pour les universitaires de présenter leurs travaux scientifiques dans ces genres de rencontres. D’ailleurs, plus de 350 communications orales et 60 écrites ont été retenues et programmées. Les journées seront aussi une opportunité de vulgariser les festivités du centenaire de la Faculté de Médecine.

