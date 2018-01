Université Gaston Berger de Saint-Louis : Le budget 2018 du Crous en baisse

Le Soleil- Le projet de budget du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (Crous) pour l’exercice 2018, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 5.565.085.000 FCfa, a été adopté à l’unanimité par les membres du Conseil d’administration réunis autour du Pca de cette institution, le Pr Baydallaye Kâne, recteur de l’Ugb. Comparé à l’année dernière (6.649.652.625 FCfa), le budget accuse une baisse de 1.084.567.625 FCfa qui s’explique, d’une part, par les difficultés de l’Etat à mobiliser les ressources financières et, d’autre part, par l’augmentation exponentielle du nombre d’étudiants orientés à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Dans son rapport de présentation, le directeur du Crous, Ibrahima Diao, a précisé que le budget de fonctionnement de cette année est évalué à près de 5 milliards de FCfa au moment où celui destiné aux équipements est à 574,5 millions de FCfa.

Un débat fructueux a marqué cette réunion du Conseil d’administration du Crous, laquelle s’est déroulée en présence du représentant des ministères de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de l’Economie et des Finances, des directeurs des Unités de formation et de recherches (Ufr) de l’Université Gaston Berger, etc.

Serigne Mansour Sy CISSE