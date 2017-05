Université Gaston Berger de Saint-Louis : La Commission sociale offre 150 bourses aux étudiants en difficulté

Le Soleil- En marge de la cérémonie officielle de rentrée solennelle de la Commission sociale (Comsoc) des étudiants de l’Université Gaston Berger, les responsables ont offert à leurs camarades en difficulté 150 bourses pour faire face à certaines dépenses urgentes. Selon le secrétaire général de cette structure, ces allocations sont estimées à 3.750.000 FCfa, dont une enveloppe financière de 1.500.000 FCfa et 2.250.000 FCfa, représentant le coût global des tickets de restauration. La somme allouée à chaque bénéficiaire équivaut à 25.000 FCfa.

Après avoir reçu cette enveloppe financière des mains du secrétaire général de la commission, Cheikh Ndiguel Bèye, le directeur du Crous, Ibrahima Diao, a remercié ces nouveaux responsables de la Comsoc qui se soucient constamment des difficultés auxquelles certains de leurs camarades étudiants sont quotidiennement confrontés pour survivre. Pour M. Bèye, cette action est une « matérialisation de la volonté » de ses prédécesseurs. « Elle nous permet de contribuer efficacement à la promotion de la solidarité et à la résolution de certains problèmes sociaux dans l’espace universitaire ». Il s’est aussi réjoui des efforts déployés par le Rectorat et le Crous pour offrir à la Comsoc un nouveau siège équipé, deux nouveaux bus et mettre à leur disposition 100 modules Fesman bien aménagés et entièrement équipés pour les besoins de l’hébergement de certains étudiants.

Cependant, il n’a pas manqué de remettre sur le tapis les problèmes récurrents de coupures d’eau dans le campus. Le directeur du Crous a pris bonne note des doléances exprimées par les étudiants, avant de réitérer l’engagement des autorités universitaires de Sanar à poursuivre cette étroite collaboration avec la Comsoc pour résoudre ensemble ces problèmes sociaux.

Mbagnick Kharachi DIAGNE