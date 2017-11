Université Gaston Berger de Saint-Louis : Démarrage du cours sur les droits humains et les politiques de lutte contre la drogue

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis, par l’entremise de l’Ufr des Sciences juridiques et politiques (Ufr/Sjp), organise, depuis hier, en partenariat avec Osiwa et la Fondation Open Society, la première édition du Cours africain sur les « droits humains et les politiques de lutte contre la drogue en Afrique francophone. Plus de 40 participants, venus des pays de la sous-région, vont plancher, pendant une semaine, sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre la drogue.

Selon le directeur de l’Ufr/Sjp, le Pr Mbissane Ngom, ce cours a pour objectif d’ouvrir un espace d’échanges sur l’efficacité des réponses actuelles à la consommation de drogue et d’exploiter des pistes de réformes respectueuses des droits humains et promouvant la réduction des risques. Il a précisé que changer le regard sur la consommation de drogue afin de favoriser les réformes nécessaires des politiques de lutte contre la drogue est l’ambition de ce cours.

Il s’agit donc, a-t-il poursuivi, de proposer une diversité d’analyses sur les rapports entre les politiques de lutte contre la drogue et les droits de l’Homme. Ce cours est l’occasion de mettre l’accent sur l’existence d’approches différentes de la prise en charge de la drogue en substitution de l’option entièrement répressive actuellement mise en œuvre dans les différents Etats de l’Afrique de l’Ouest et dont l’efficacité et les résultats sont discutables.

A en croire le Pr Ngom, cette option répressive a favorisé le développement d’un phénomène de rejet des toxicomanes dont la conséquence est leur stigmatisation, leur marginalisation et donc, leur descente plus profonde dans la dépendance et l’addiction.

Plus explicite, il a indiqué que ce cours veut insister sur les questions de violences, de santé publique et de droits de l’Homme que soulève la consommation de drogue. Mbissane Ngom part de la conviction que la consommation et la dépendance à la drogue sont une maladie et que c’est en malades qu’il faut appréhender les consommateurs de drogue.

L’un des premiers enjeux de ce changement de paradigme, a-t-il souligné, est de promouvoir une approche fondée sur la réduction des risques, préalable à toute politique d’éradication de la drogue.