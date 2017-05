Université Mohamed VI du Maroc : Un modèle d’enseignement et de recherche tourné vers l’innovation

Le Soleil- L’Université Mohammed VI polytechnique de Ben Guérir est un établissement de classe mondiale. Elle adopte un modèle d’enseignement et de recherche entièrement tourné vers l’innovation et l’expérimentation. L’université ambitionne, à travers des programmes de recherches ciblés (eau, agriculture et environnement, ressources naturelles et sécurité alimentaire, biotechnologie, génie industriel et chimique, énergies renouvelables), d’apporter des réponses aux principaux défis et enjeux auxquels est confronté le continent africain, tels que la sécurité alimentaire, le développement économique, l’industrialisation durable et la politique publique. L’Université Mohammed VI polytechnique entend contribuer à l’essor de l’enseignement supérieur et de la recherche appliquée en Afrique en scellant des partenariats avec le tissu universitaire africain. Ouverte sur le monde, l’université développe des partenariats académiques et industriels étrangers de premier plan et s’inscrit dans une dynamique de niveau international. Dans le but de renforcer sa vocation internationale, elle fait appel aux services d’éminents professeurs, chercheurs et hauts potentiels marocains et étrangers. Par la diversité de leurs origines et la complémentarité de leurs compétences, ils seront les initiateurs d’un véritable écosystème de savoir.

Le Centre international de développement des engrais est une organisation internationale publique basée sur la science qui travaille à atténuer la faim dans le monde entier en introduisant des pratiques agricoles améliorées et des technologies d’engrais pour les agriculteurs et en reliant ces derniers aux marchés. Basé à Muscle Shoals, en Alabama, aux États-Unis, l’organisation a des projets dans plus de 25 pays. El Hadji Abdoulaye THIAM et Aliou KANDE