Université Sine Saloum: Les cours démarrent le 4 février

L’Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN) va démarrer ses enseignements le 4 février prochain avec une première cohorte de 1750 étudiants répartis entre ses campus de Fatick, Kaolack et Kaffrine, dans le centre du pays, a annoncé mercredi, son recteur, Amadou Tidiane Guiro.

« Nous espérons que le 4 février prochain, les cours vont démarrer dans de bonnes conditions au sein des différents UFR de Fatick, de Kaolack et de Kaffrine où nous avons pour cette première année orienté 1750 étudiants , a-t-il confié.

Pour l’année académique 2018-2019, l’USSEIN a reçu « 115 000 demandes de choix et nous avons pris 1750 étudiants qui sont orientés dans les différentes Unités de formation et de recherche (UFR) sur la plateforme Campusen », a-t-il fait savoir.

Parmi ces 1750 étudiants de la première cohorte, 950 sont orientés aux UFR de Kaolack, 350 à Kaffrine et 450 à Fatick.

Le campus de Fatick va abriter trois UFR : tourisme, hôtellerie, et gastronomie, de pêche et d’aquaculture, et celle dédiée à l’économie.