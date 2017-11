Université virtuelle du Sénégal : L’Eno de Kolda inauguré en décembre prochain

L’Espace numérique ouvert (Eno) de Kolda sera livré à la fin de ce mois de novembre. Il sera inauguré, au début du mois de décembre prochain, par le président de la République, Macky Sall, en marge de la 4ème édition de la journée de l’Elevage qui aura lieu le 3 décembre prochain à Kolda. L’annonce a été faite par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche qui a effectué, le 14 novembre 2017, une visite dans la capitale du Fouladou pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de cet établissement d’enseignement supérieur. Mary Teuw Niane s’est dit satisfait du respect du délai de livraison de l’ouvrage par l’entrepreneur qui va procéder, selon lui, à des tests et vérifications du réseau informatique et autres installations connexes avant la livraison de l’ouvrage. Ce qui permettra aux étudiants de commencer les cours en toute sérénité.

Au total, l’Eno de Kolda disposera de plus de 250 ordinateurs connectés qui vont utiliser des données visuelles et audio pour faciliter les enseignements. Toutes les installations sont déjà faites et les différents équipements en place à l’exception de la télémédecine qui sera acheminée à Kolda dans les prochains jours. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche veut avoir des infrastructures numériques sophistiquées ultra modernes et un aménagement extérieur qui soit à la hauteur pour permettre aux étudiants de l’Université virtuelle du Sénégal (Uvs) d’être dans de meilleures conditions de travail. A en croire Mary Teuw Niane, l’année 2018 sera marquée par une série de réceptions et d’inaugurations d’infrastructures de l’enseignement supérieur sur l’étendue du territoire national. « Les travaux d’extension à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis sont terminés, le chantier est livré. C’est une extension magnifique de niveau mondial. Pour l’Ufr des Sciences de l’éducation, de la formation et du sport, c’est une piscine olympique et une salle de sports polyvalente couverte qui sont livrées en même temps. A l’Université Alioune Diop de Bambey, nous sommes en train de terminer l’ensemble du chantier qui doit être livré avant la fin de ce mois pour que les étudiants aient aussi une infrastructure de niveau mondial », a-t-il précisé. C’est également le cas pour les Université de Thiès et Assane Seck de Ziguinchor, mais aussi des Eno de Louga, Diourbel, Saint-Louis, Guédiawaye et Pikine, entre autres. Les Eno de Tambacounda, Mbour, Mermoz et Thiès seront également terminés avant la fin du mois de décembre prochain. De même, la première phase de l’Université Amadou Mactar Mbow sera prête avant la fin de l’année, sans compter les programmes des 100 laboratoires qui seront livrés au cours du second trimestre de 2018.

Mamadou Aliou DIALLO