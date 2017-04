ur le Web, les «bots» cherchent encore la bonne recette

Ces programmes de conversation automatique ont envahi les réseaux sociaux et les applications.

Ils doivent révolutionner le Web. Les «bots», ces programmes automatiques capables de discuter à l’oral ou à l’écrit avec un internaute, étaient les chouchous de la Silicon Valley en 2016. Ils étaient «plus puissants que des applications sur smartphone», d’après Satya Nadella, le PDG de Microsoft. Les uns après les autres, ils se sont nichés au cœur des produits les plus en vogue. On en trouve dans la messagerie professionnelle Slack ou dans l’application de messagerie Kik. L’Écho, l’enceinte intelligence d’Amazon, et sa concurrente Google Home font discuter leurs utilisateurs avec divers services. Messenger, l’application de messagerie de Facebook, dispose …

