Urgent: Affaires Ige et BBC: Le Garde des Sceaux a saisi le procureur

C’est officiel ! Le Garde des Sceaux, Me Malick Sall vient de saisir le procureur de la république suite aux révélations de la BBC à propos du pétrole et du gaz Sénégalais. « Le ministre de la justice a saisi le procureur général près de la Cour d’Appel de Dakar pour l’ouverture d’une enquête complète sur le rapport de l’Ige et l’ensemble des faits allégués par BBC », lit-on dans le communiqué du département de la justice. (Voir ci-dessous)