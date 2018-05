Urgent ! Attaque armée à Ziguinchor : Un enfant de 6 ans tué

Une bande armée a fait irruption dans le village de Samic, dans la commune de Boutoupa Camaracounda (région de Ziguinchor) aux environs de 5 heures du matin. Selon la radio Rfm, les assaillants ont dévalisé des boutiques et causé la mort par balle d’un enfant de 6 ans et des blessures sur une dame transportée d’urgence à l’hôpital régional de Ziguinchor. Une très forte somme d’argent et des denrées de premières nécessités sont emportés par la bande armée dans sa retraite.