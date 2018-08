Urgent: Un bébé volé dans une clinique à Touba…

Les faits se sont passés ce lundi vers 07 heures du matin, dans la clinique « Magal Gui », sise au quartier « Niary étages », à Touba « Darou Khoudoss ».

Une sage femme est venue demander les nouvelles d’un bébé accouché par césarienne. Une autre sage femme lui a répondu qu’il était avec sa mère… C’est à partir de là qu’on s’est rendu compte qu’il avait disparu », raconte un témoin à Senego.

« Dans la clinique, quand on accouche, on te remet un seau, entre autres accessoires. Et ce sont ces mêmes accessoires dont s’est munie la voleuse du bébé pour commettre son forfait. Elle s’est d’abord approchée du gardien prétextant qu’elle avait un malade dans la clinique. Elle lui a fait croire que les accessoires dont elle détenait par devers elle appartenaient à ce malade. C’est ainsi qu’elle a pu accéder à la maternité. Je ne sais pas comment elle a pu faire pour se procurer une blouse » , confie la source.

Qui ajoute que la dame s’est fait passer pour une sage femme avant de pouvoir commettre son forfait. C’est ainsi que la dame, au moment où la mère de l’enfant prenait son bain, est entrée dans la chambre. « Elle a trouvé sa coépouse dans la chambre. Elle lui a dit qu’elle devait amener le nouveau-né pour les besoins de son bain. , C’est ainsi qu’elle disparaîtra dans la nature avec l’enfant. »

Une plainte contre X a été déposée par la famille du nouveau-né.