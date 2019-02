Urgent! Des militants de Idy et de Sonko arrêtés à Diourbel

Mamadou Dioum dit Diomaye et Mame Ass Seck, respectivement de « Idy2109 » et « Sonko président » viennent être arrêtés au commissariat de Diourbel. Ces responsable venaient s’enquérir de l’inscription « frauduleuse » de personnes affrétées par car, étrangères à la commune de Diourbel, selon notre source qui promet de nous revenir avec plus d’information.