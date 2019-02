Urgent ! Éminente déclaration de Wade

L’ancien président de la république en visite en Guinée Konakry depuis samedi rentre à dakar dans les prochaines heures. Selon le service relation média du Parti Démocratique Sénégal, Abdoulaye Wade pourrai faire une déclaration a sa sortie de l’avion

« L’argent de Macky Sall est illicite. Il l’a eu grâce à un renversement du système. Il utilise le fonds de 60 milliards qu’il a mis à la disposition de son Premier ministre. Un fonds que moi, Abdoulaye Wade, je n’ai jamais touché de mon règne. Et sur les codes des marchés, il n’y a plus d’appel d’offres. La Caisse des dépôts et consignations qu’il a donné à son frère, je l’ai laissée à plus de 59 milliards. D’après mes informations cette caisse est en faillite aujourd’hui » en plus de l’appel au boycott, Abdoulaye Wade pourrai bien revenir sur ces propos