Urgent – Grave incendie à Thiaroye

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré à Thiaroye, non loin de la sortie de l’autoroute à péage. Pour le moment, les sapeurs pompiers se sont déployés sur les lieux avec deux véhicules citernes pour tenter de venir à bout des flammes. On ne connait pas l’étendue exacte des dégâts mais on sait que dans cette zone, se situent des garages de véhicules et des magasins de stockage de bois.

Nous y reviendrons…