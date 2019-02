Urgent: Moussa Tine soutient Idy

L’Alliance démocratique Pencoo de Moussa Tine, a décidé de soutenir le candidat de la coalition Idy 2019 à la prochaine présidentielle.

L’AD Pencoo, qui avait intégré la coalition « Taxawu Sénégal» lors des dernières élections législatives de 2017, a rejoint la coalition dirigée par le Président Idrissa Seck. Moussa Tine, qui donne la nouvelle, souligne que cette décision fait suite à « l’élimination illégale, parce que sans fondement juridique, injuste, arbitraire du candidat Khalifa Ababacar Sall, et la décision prise dans le cadre de Taxawu Sénégal, de soutenir le candidat Idrissa Seck à l’élection présidentielle du 24 février 2019. »

L’enjeu de cette élection est majeur et très certainement marquera un tournent décisif dans l’évolution de notre démocratie, indique Moussa Tine. Il ajoute : « ce qui est en jeu, c’est l’exigence de transparence et de bonne gouvernance. C’est également notre profond attachement à une justice indépendante et notre attachement aux libertés individuelles. »

Par conséquent, l’Ad Pencoo appelle toutes les structures du parti à s’engager aux côtés des différents membres de la coalition ainsi qu’au niveau de leurs localités respectives pour travailler avec détermination à la victoire de notre candidat, leader de la coalition IDY 2019.

Selon Tine, un engagement sincère des forces représentatives qui constituent la coalition et une vigilante sécurisation du scrutin, rendent légitime une victoire éclatante dès le premier tour du candidat Idrissa Seck de la coalition IDY2019.