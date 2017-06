Urgent- Serigne Moustapha Cissè Khalife général de Pire rappelè à Dieu

Serigne Moustapha Cissé, le Khalife général de Pire est rappelè à Dieu ce samedi à Dakar à l’âge de 83 ans. C’est une grande perte pour la communautè musulmane du Sénégal mais aussi pour la Oumma islamique. Avec Plus de vingt ans de diplomatie, conseiller spécial des Présidents Léopold Senghor, Abdou Diouf, une grande figure vient de nous quitter. Son amitiè et l’estime qu’il portait au Prèsident du Mouvement des Entreprises du Senegal Mbagnick Diop ètaient connus de tous. Le groupe Promoconsulting présente ses condolèances à la famille èplorèe à la Oumma islamique et à la population de Pire.

