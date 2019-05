Urgent-Parlement Panafricain : Me Djibril WAR promu…

Le Sénégal est à l’honneur au Parlement Panafricain. Me Djibril WAR, un de ses dignes fils vient de décrocher la timbale. L’honorable député apériste a été élu, hier, Président de la Commission Permanentes des Règlements, des Privilèges et de Disciple du Parlement Panafricain à Johannesburg (Afrique du Sud). L’institution est, ainsi, forte de 55 Etats de l’Afrique représentés, chacun, par 5 députés. Me WAR, pour rappel, a exercé les fonctions de Président de la Commission Ad-Hoc des Réformes de l’Union Africaine sous la direction de l’ancien Président de l’U.A, le Président Paul NKAGAME du Rwanda. Joint au téléphone depuis la nation arc-en-ciel, le détenteur du chelem, de dire «Je renouvelle ma gratitude au Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall d’avoir porté son choix sur ma modeste personne comme député au Parlement Panafricain et chef de la délégation sénégalaise mais aussi le Président Moustapha Niasse », s’est –il impressionné.

Rappelons que Me Djibril War, juriste de formation et de fonction, a occupé, de par le passé, les charges de Président de la Commission des lois et des Droits Humains pendant 3 ans à l’Assemblée Nationale du Sénégal mais également celles de Président des Affaires Etrangères, des Sénégalais de l’Extérieur , de l’Union Africaine pendant 2 ans lors de la 12ème Législature ( 2012-2017).