Urgent: Le Petit train bleu bloqué par les travailleurs

Le transport ferroviaire est paralysé depuis ce matin. Les travailleurs du secteur en grève, ont bloqué le Petit train bleu. Ce, pour réclamer de meilleures conditions d’exercice et leurs primes de compensations. Et la situation pourrait aller de mal en pis. Au motif que les grévistes promettent de ne lever le mot d’ordre que quand ils percevront leurs sous. « Les démarches que nous avons entamées auprès des autorités sont toujours restées sans suite. C’est la raison de notre grève de ce mercredi» explique l’un des grévistes. A l’en croire, ses camarades travaillent dans des conditions indignes d’un pays moderne. Ils réclament plus 261 millions à l’Etat du Sénégal.