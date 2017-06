Urgent : le Président Adama Barro et la Gambie menacès, le Sènègal sur le qui-vive

REWMI.COM- Le Sènègal et la Cedeao ne sont pas près de quitter la Gambie. En tout cas pas de sì tôt si l’on en croit Mankeur Ndiaye ministre des Affaires Etrangères du Sènègal. Après l’episode de la restauration de l’ordre constitutionnel, le devoir semble appeler notre pays et la Cedeao à sècuriser le règime du prèsident Adama Barro. Des menaces rèelles de destabilisation semblent guetter son pays. Elles existent bel et bien, ces menaces, et seraient même identifièes par le règime gambien mais aussi par le Sénégal. En ces termes, le chef de la diplomatie sènègalaise s’est confiè à nos confrères de Rfi ce jeudi : » nous avons identifiè des menaces que le regime du president Barro lui même a identifièes. La communautè internationale et la Cedeao ne l’accepteront pas. Il faut se mobiliser pour apporter l’appui qu’il faut au règime du Président Barro pour rètablir la situation en Gambie et permettre au Président Barro de mettre en oeuvre le programme pour lequel il est élu. Nous travaillons à contrer ces menaces pour sècuriser ce pays et ce règime ».

MK/Rewmi.com