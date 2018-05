Urgent : Le procureur requiert 30 ans contre Imam Ndao et la perpétuité pour Diokhané

Le procureur a requis des fortunes diverses contre les accusés poursuivis pour terrorisme au Sénégal. En effet, le procureur a requis 30 ans contre Imam Ndao et la perpétuité contre Diokhané, , Lamine Coulibay, Cheikh Ibrahima Ba, Omar Yaffa, Ibrahima Diallo, Abdou Aziz Dia, Abou Diallo, Mouhamed Lamine Mballo, Latyr Niang, Ibrahima Mballo et Abdou Akim Mbacké Bao. En revanche, le maître des poursuites a demandé l’acquittement des accusés Marième Sow, Ibrahima Hann, Alpha Diallo, Omar Keita, Mor Mbaye Dème, Mamadou Moustapha Mbaye, Boubacar Decoll Ndiaye et Daouda Dieng.

Cheikh Moussa SARR