Urgent: Soutien à un candidat: Wade va parler

L’ancien président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade va faire une importante déclaration dans les prochaines heures. L’annonce est faite par le chargé de communication du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Interrogé par la Rfm, Mayora Faye, indique, en plus d’avoir avancé la date de son retour au pays à jeudi prochain, Wade va se prononcer sur l’actualité du moment. L’on croit savoir le Pape du Sopi va prendre position pour un candidat. En attendant sa déclaration, retenons que ni Wade ni son fils Karim n’ont encore apporté leur soutien à aucun des cinq candidats à la course à la présidentielle.