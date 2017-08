Usain Bolt battu pour son dernier 100 m Gatlin sacré champion du monde

La foudre est tombée sur Londres. Pour le dernier 100m de sa carrière, Usain Bolt a été battu et doit se contenter de la médaille de bronze. Le Jamaïcain (9 »95) s’est incliné devant Justin Gatlin (9 »92) et Christian Coleman (9 »94). Il lui reste le 4x100m (prévu samedi 12 août) pour tirer sa révérence sur une victoire. Le Français Jimmy Vicaut a terminé à la 6e place (10 »08).

Usain Bolt est tombé. Pour son dernier 100 mètres individuel, le plus grand champion de sa discipline a été battu par les deux Américains Justin Gatlin et Christian Coleman. Gatlin, presque oublié avant ces Mondiaux, a surpris tout son monde pour s’imposer en 9″92 devant son compatriote Coleman, derrière pour deux centièmes. En 9″95, Bolt réalise son meilleur temps de la saison mais cela n’a pas suffi. Un final hallucinant, que personne n’attendait. Jimmy Vicaut termine 6e, en 10″08. Sur la ligne droite qui l’avait couronné lors des JO de Londres en 2012, Usain Bolt n’est pas parvenu à boucler le dernier chapitre de sa carrière dorée. Habitué à la plus haute marche, « La Foudre » n’a pas su amener cette étincelle qui l’a si souvent porté au firmament. Long à la sortie des starting-blocks, comme à son habitude, Bolt n’a jamais su refaire son retard. Pas de facilité, pas de facétie, on l’a même vu casser au passage de la ligne. En vain. Le duo Yankee Gatlin / Coleman l’a devancé. En toute logique, au vu de la course. Mais presque à l’encontre de l’histoire récente du sprint. On a longtemps cru l’étoile montante Christian Coleman, en tête jusqu’aux 80 mètres, prête à prendre le flambeau. Mais c’est finalement Gatlin, 35 ans, le renégat de l’athlétisme mondial, suspendu 4 ans pour dopage, qui a sauté sur la ligne, au prix d’un kick hallucinant dans les derniers mètres. En lâchant toute sa rage sur la ligne, le New Yorkais a fait passer un frisson incroyable au Stade olympique. Hué par le public britannique à son entrée, les spectateurs n’ont pu que s’incliner. Et Gatlin, de se mettre à genoux devant Bolt, dans un ultime hommage.

Gatlin, 12 ans après

Dauphin de Bolt lors des deux dernières éditions, Gatlin a renoué avec ses débuts qui l’avaient vu lever les bras il y a douze ans lors des Mondiaux d’Helsinki. « Ce n’est pas une revanche, c’est le fruit du travail accompli » a-t-il assuré après la course. Ce succès a pourtant la saveur d’une vengeance, du calife à la place du calife.

Il ne reste plus à Usain Bolt qu’à soigner sa sortie définitive, samedi prochain lors du relais 4×100 mètres, la possibilité d’une dernière médaille, qu’il n’imagine que dorée. L’occasion de faire plier le genou de Gatlin et des Etats-Unis d’une autre manière pour une retraite sur la vraie image qu’on lui connaît, celle du sourire victorieux. Maigre consolation, le Jamaïcain rentre, malgré cette médaille de bronze, dans l’histoire des Mondiaux en remportant une 14e breloque, égalant Merlene Ottey comme athlète le plus médaillé de l’histoire des championnats du monde. Parti juste à gauche de Bolt, Jimmy Vicaut n’a pour sa part pas à rougir, lui qui revenait d’un mois sans compétition avant d’arriver à Londres. Sixième en 10″08 (un centième de mieux que son temps des demi-finales), le Tricolore n’a pu que vivre le combat des chefs en retrait. Une place privilégiée pour un des 100 mètres déjà pour l’éternité.