Usher divorce : son herpès a eu raison de son mariage à Grace Miguel !

« Après beaucoup de réflexion et de considération, nous avons décidé mutuellement de nous séparer. Nous restons profondément connectés, des amis qui continueront à se soutenir dans les prochaines étapes de notre vie » ont expliqué ce 7 mars le chanteur Usher et sa femme Grace Miguel, dans un communiqué commun.

Nouveau coup dur pour Usher

Le couple se sépare après deux ans de mariage et assure : « L’énorme quantité d’amour et de respect que nous avons l’un pour l’autre ne fera qu’augmenter à mesure que nous avançons ».

Un nouveau coup dur pour l’interprète de « You make me wanna » qui a reçu une plainte en juillet dernier d’une ex petite amie. Très publiquement, Quantasia Sharpton avait expliqué que le crooneur lui aurait transmis un herpès lors de leurs ébats sexuels non protégés. Porteur de cette maladie sexuellement transmissible depuis 2010, il aurait oublié (en plus du préservatif) de la mettre au courant de son état de santé.

L’affaire de l’herpès a-t-elle condamné son couple ?

Au moment des faits, le chanteur était en plein divorce d’avec sa première femme, Tameka Foster, qui avait déjà des soupçons d’infidélité… Depuis 2015, Usher était marié avec Grace Miguel qui n’aurait heureusement pas contracté le virus.