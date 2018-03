Usurpation de fonction et escroquerie Après Mbengue, une femme ‘’faux douanier’’, arrêtée

L’histoire du faux douanier avait défrayé la chronique. À présent, place à l’arrestation d’une femme ‘’faux douanier’’. Jugée hier la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour usurpation de fonction et escroquerie, la dame Rose et son ami Abdou Gaye risquent 2 ans de prison dont un an ferme. Les prévenus connaîtront leur sort aujourd’hui.

Ndèye Marème Coly, dite Rose, et son ami Abdou Gaye, ont comparu, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des délits d’usurpation de fonction, de faux et usage de faux. Il ressort des débats d’audience que le sieur Abdou Gaye est parent avec une certaine Coumba Yombé Diagne. Ils ont passé toute leur jeunesse ensemble, mais sont restés plus de dix ans sans se voir ni s’entendre. C’est au courant de l’année 2017 qu’ils se sont croisés dans les rues de la capitale. Au cours de leurs échanges, Abdou Gaye a fait savoir à Coumba Yombé qu’il gère maintenant une agence de voyage. Mieux, il devait faire voyager 4 personnes mais il en restait une. C’est sur ces entrefaites que la dame l’a mis en relation avec son neveu, Baba Diagne, pour qu’il l’aide à voyager. Ainsi, Abdou Gaye lui a-t-il réclamé 200.000 francs pour la confection d’un passeport à Touba.

Entre temps, la dame Coumba s’est rendue en Gambie. Profitant de l’absence de cette dernière, Abdou appelait les membres de la famille de Baba Diagne pour leur réclamer de l’argent. Ces derniers lui ont envoyé 550.000 francs via Wari. Plus tard, Coumba est revenue et lui a demandé où est-ce qu’il en était avec le voyage de son neveu. Abdou a rétorqué que le neveu a tardivement présenté ses documents et l’affaire a été clôturée. Par ailleurs, Abdou Gaye est revenu à la charge, mais cette fois-ci pour demander à la dame de se lancer dans la vente de blé. Sur ce, il l’a amenée au môle 2 du port autonome de Dakar où il l’a présentée à une certaine Rose, faux agent de la douane. Intéressée par le business, Coumba a encore remis 3 millions de francs au mis en cause.

Sachant que la dame a mordu à l’hameçon, Abdou Gaye lui a encore proposé la vente de 1000 sacs d’oignons à 3.000 francs le sac. Cependant, Abdou Gaye et son amie Rose ont été pris la main dans le sac lorsqu’ils ont demandé à la dame d’investir dans le sucre importé de la Thaïlande avant d’encaisser 6,750 millions. C’est sur ces entrefaites que la dame Coumba a compris que les deux individus étaient animés d’une mauvaise foi et qu’elle a été victime d’escroquerie. Elle a demandé le remboursement intégral de la somme versée. Abdou Gaye lui a remis 4,1 millions avant de s’engager à verser le reliquat, c’est-à-dire 2,6 millions. Ne pouvant plus d’attendre, elle a fini par porter plainte.

Attraits à la barre hier, les mis en cause ont reconnu sans ambages les faits. L’avocat de la partie civile a soutenu dans sa plaidoirie que les faits ne souffrent l’ombre d’aucun doute. C’est la raison pour laquelle il réclame 4 millions de nos francs à titre de dommages et intérêts. De son côté, le représentant du ministère public a indiqué que les faits sont constants. Il a requis deux ans dont un an ferme. Pour terminer, l’avocat de la défense a essayé de faire comprendre au tribunal que rien n’atteste de la remise des sommes évoquées. S’agissant de l’usurpation de fonction, la robe noire a déclaré que la dame n’a jamais mis une tenue de la Douane. Et, elle ne s’est jamais présentée comme tel. Sur ce, la défense a demandé au tribunal de les relaxer au bénéfice du doute. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu aujourd’hui.

Cheikh Moussa SARR