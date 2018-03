Usurpation de fonction- deux faux inspecteurs de police arrêtés

Décidément les délits d’usurpation de fonction font fureur. Après le faux douanier et le faux gendarme, la Division des investigations criminelles (Dic) vient de mettre aux arrêts deux autres faux inspecteurs de police. D. Ndao qui se faisait passer pour adjudant Ndao de la Dic et S. Sané dit inspecteur Diop ont été déférés hier, par les redoutables limiers de la Dic qui les a d’abord cuisinés avant de les envoyer chez Serigne Bassirou Guèye qui se fera le malin plaisir de leur donner un ticket d’entrée à la citadelle du silence où il seront sans doute avec A. Kane , leur complice. D’après nos sources, tout est parti de la décision de A. Kane d’expulser un locataire de sa maison qu’il comptait réfectionner pour s’y installer. Ce dernier sans doute, un dur à cuire à fait valoir tous ses droits avant de libérer l’appartement. Ayant abattu toutes ses cartes, Kane a fait appel à ses amis «Inspecteur Diop» et Adjudant de Ndao pour mettre la pression sur le locataire indélicat. Pris de peur, ce dernier libère l’appartement illico presto. Seulement, il n’était pas convaincu et a saisi la Dic d’une plainte. Les enquêteurs ont rapidement alpagué les deux faux inspecteurs ainsi que leur complice pour usurpation de fonction et association de malfaiteurs.

L’ As