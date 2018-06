POUR UTILISER YOUTUBE MUSIC, ÉVITEZ DE CRÉER VOTRE COMPTE AVEC VOTRE IPHONE !

Youtube a lancé lundi son tout nouveau service premium dédié à la musique. Avec Youtube Music, vous allez pouvoir profiter de clips vidéo sans être embêté par la publicité. Un service qui va à coup sûr rencontrer le succès, mais qui fait déjà grincer des dents les utilisateurs d’iPhone. S’ils créent leur compte directement depuis l’application, ils vont devoir payer un abonnement plus cher que s’ils étaient allés faire leur inscription sur le site Youtube Music. Explications.

Si vous souhaitez vous abonner à Youtube Music, vous devrez débourser 9,99 € par mois. Jusque là, le prix n’est pas plus excessif que les concurrents comme Spotify ou Deezer. En revanche, si vous créez votre compte depuis l’AppStore vous devrez régler la somme de 12,99 € par mois. Là, vous vous demandez, ce qui justifie les 3 € supplémentaires ? Eh bien, rien du tout ! C’est la politique des applications d’Apple qui veut ça. Le géant à la pomme prend une commission de 30% sur toutes les ventes et abonnements d’applications de son AppStore. Si vous souhaitez garder le tarif initial, il est préférable de créer votre compte directement depuis le site Youtube Music.

POURQUOI CE N’EST PAS LA MÊME CHOSE POUR SPOTIFY OU NETFLIX ?

Apple impose cette commission à toutes les applications et ne fait pas d’exception pour les géants que sont Netflix et Spotify. Du côté de Netflix, si le prix ne bouge pas lors d’une inscription directement depuis l’iPhone c’est parce que la plateforme a fait le choix d’absorber la commission prise par Apple. En gros, c’est Netflix qui paye pour vous les 30% et vous n’êtes pas affectés par la commission d’Apple. La plateforme de streaming préfère payer pour ses utilisateurs plutôt que les utilisateurs se sentent floués. Spotify de son côté à trouvé la parade pour ne pas infliger l’augmentation de 30% à ses clients. La plateforme musicale empêche tout simplement l’abonnement à ses services depuis l’iPhone. Pour utiliser Spotify avec l’iPhone vous êtes obligés de vous inscrire depuis le site web. On peut espérer que Youtube Music trouve une solution similaire dans les semaines à venir.

MAIS AU FAIT, C’EST QUOI YOUTUBE MUSIC ?

Grâce à Youtube Music, vous allez pouvoir profiter de clips vidéo en illimité de la même façon que vous utilisez Spotify, Deezer ou Apple Music. Vous aurez différents choix de Playlist, la possibilité de couper la vidéo si vous souhaitez écouter uniquement la musique (pratique si on veut écouter un concert, mais économiser sa batterie). Comme pour les autres plateformes de streaming, les artistes auront une page dédiée où vous pourrez retrouver leurs dernières nouveautés, mais aussi des covers de leurs musiques et mêmes des parodies. Autre fonctionnalité très pratique, Youtube Music vous permet de retrouver des titres dont vous n’avez pas le nom. Par exemple, il suffit de taper des mots clés comme « rock + Irlande » pour retrouver la musique I’m Shipping up to Boston de Dropkick Murphys.

Youtube Music est disponible au prix de 9,99 €/mois. Vous pouvez aussi vous abonner à Youtube Premium pour 11,99 €/mois, cet abonnement donne accès à Youtube Music, mais aussi à tous les services premium de Youtube comme les vidéos sans publicité. À noter que vous pouvez utiliser le service gratuitement, mais vous aurez le droit à des publicités comme sur le Youtube classique.