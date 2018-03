Vague de ralliements- L’APR « suce » le BGG et l’UCS

Une bonne frange des militants Bokk Gis-Gis de Pape Diop et de l’Union des Centristes d’Abdoulaye Baldé, a rejoint l’Alliance Pour la République (APR).

Bokk Gis-Gis de Pape Diop s’est vidé de ses militants à Grand-Yoff. Ils ont été travaillés au corps par l’honorable député apériste de la localité, en l’occurrence Moussa Sané, par ailleurs coordonnateur de la Centrale de la Communauté Casamançaise de Dakar. «Nous nous inscrivons dans l’optique de réduire l’opposition à sa plus simple expression dans le département de Dakar et, notamment dans la commune de Grand-Yoff. Nous sommes d’avis que, vu les belles réalisations à l’actif de son Excellence M. le Président de la République Mocky Sall, nous lui sommes redevables. Sur ce, nous venons de décrocher Madame Mame Diarra Cils, qui est une grande responsable de la CD/ Bokk Gis Gis. Avec une foule de militants(es), elle va organiser un meeting de ralliement ce jeudi 08 Mars», a expliqué M. Sané. A Ziguinchor, le maire Abdoulaye Baldé a été lâché par certains de ses militants dont la Secrétaire élue du Conseil départemental de Ziguinchor, Néné Konté. Cette dernière a amené dans sa besace Malamine Diatta, Directeur de la Planification des projets et programmes de la Mairie de Ziguinchor, le jeune responsable politique de Lyndiane, et l’artiste Sékou Gassama « Bassé ». Ils ont tous déposé leurs baluchons à l’Apr pour ‘’soutenir désormais la politique du Président Macky Sall.’’ Le prétexte des nouveaux transfuges marron-beige est lié aux grandes réalisations du président Macky Sall dans le sud du pays dont la mise en œuvre des programmes sociaux, la réhabilitation du réseau routier de Ziguinchor, la mise en circulation des bus TATA, l’amélioration de la fourniture d’électricité, la réception à venir de la RN 6 et le lancement prochain des travaux du promo-ville. A signaler que samedi dernier, le Président des Jeunes de Rewmi de Ziguinchor, Emmanuel Ndecky, a lâché son mentor Idrissa Seck pour rejoindre le Macky.

M BA