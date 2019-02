Idy; « Roi du Cayor »

Thiès appartient à Idy ! La population de la capitale du rail l’a prouvé hier à travers une mobilisation exceptionnelle pour accueillir le candidat de la coalition « Idy 2019 ». Dopé, Idrissa Seck cest assuré de remporter le scrutin présidentiel dès le premier tour.

Un cortège de plusieurs dizaines de voiture pour accompagner le président du Parti Rewmi dans sa ville. Dans la délégation, figuraient presque tous les candidats recalés qui ont décidé de lui apporter leur soutien. Parmi eux, Pape Diop, Malick Gakou, Hadjibou Soumaré, Amsatou Sow Sidibé, le capitaine Dièye, Hélène Tine et les partisans de Khalifa Sall.

Une foule déchaînée…

La caravane du candidat Idrissa Seck s’est d’abord arrêtée sur la VDN où des citernes stationnées approvisionnaient les populations privées du liquide précieux. Ensuite, cap sur Thiès. Sur la route, des populations, en particulier des commerçants établies notamment à 50, Pout, Sébikotane… sont sorties pour ovationner le candidat Idy. De l’entrée de Thiès à la place « France » communément appelée la Promenade des Thiessois, une foule immense a suivi le cortège du président du Conseil départemental de Thiès. Il était impossible pour Idy et ses hôtes de se frayer un chemin pour arriver sur le podium installé à l’occasion. Le leader de « Idy 2019 » était obligé de tenir son discours, debout sur son véhicule. Les autres leaders politiques n’ayant même pas l’occasion de s’exprimer ou même de sortir.

Le clin d’œil à Wade

Dopé par cette forte mobilisation, Idy semble plus qu’optimiste. « C’est en toute logique que j’ai choisi Thiès, ma ville pour venir démarrer ma campagne ici. Avec cette forte mobilisation, j’en déduis que le président de l’APR, est le premier président de la République du Sénégal à ne faire qu’un seul mandat…Il sera aussi, le premier président sortant de l’histoire politique du Sénégal à être battu dès le premier tour. » croit-il. Dans son discours, le président de Rewmi n’a pas manqué de dénigrer la gestion du président sortant : « En attaquant aussi sauvagement le président Abdoulaye Wade qui lui a tout donné, je comprends que le peuple sénégalais ne tolère pas qu’on touche à ses symboles. En agressant judiciairement ses adversaires, il ne comprend pas que le peuple sénégalais ne tolère pas l’injustice. ». Idrissa Seck de poursuivre : « Il n’a pas compris, il n’a pas eu la culture et la sagesse de comprendre qu’être président de la république du Sénégal exige de la hauteur, de la sagesse de la bonté… envers les populations. On ne dirige pas un peuple par la force et le «Niangal » ; on dirige un peuple comme le Sénégal par la culture, par la miséricorde, par la générosité et par la capacité de pardonner ». A l’en croire, Macky Sall ne s’est pas seulement contenté de vendre le pays aux étrangers mais de s’accaparer de nos richesse avec sa famille.

1er gros chantier, le chemin de fer

Idrissa Seck clôt son propos par de fortes promesses dont celle concernant le rétablissement du chemin de fer. « Je vous avais dit que sa vision s’arrête à Diamniadio, mais moi, je veux amener cette vision partout au Sénégal. Comme ici c’est la capitale du Rail, je vous promets que le premier gros chantier sera naturellement, la reconstruction de la ligne du chemin de fer Dakar-Bamako ». Après Thiès, Idy et sa caravane prévoient 12 étapes ce lundi dont Thianaba Ngoudiane Touba Toul Ndiayane Sira (Kaba) Ndagalma, Bambey, Ngoyé, Patarin, Niakhar Diakhao, Gossasse avant de passer la nuit à Kaolack.

J Mactar Gomis (Envoyé spécial